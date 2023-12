Los simios cuentan con la memoria social no humana más duradera jamás documentada

Los simios pueden reconocer fotografías de compañeros de grupo que no han visto en más de 25 años y también responden con más entusiasmo a las imágenes de sus amigos, de acuerdo a lo detallado por los autores de un nuevo estudio.

En este sentido, la investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, evidencia la memoria social más duradera jamás documentada fuera de los humanos.

Cabe resaltar que los expertos trabajaron con chimpancés y bonobos en el zoo de Edimburgo (Escocia), el zoo de Planckendael (Bélgica) y el santuario de Kumamoto (Japón). Asimismo, los investigadores recogieron imágenes de simios que habían abandonado esos establecimientos o que habían fallecido, individuos que los ejemplares no habían visto desde hacía al menos nueve meses y, en algunos casos, hasta 26 años.

A lo largo de la investigación, los simios observaron durante mucho más tiempo a sus antiguos compañeros de grupo, independientemente del tiempo que hubieran estado separados, y también miraban a lo largo de más tiempo a sus antiguos amigos, con quienes habían tenido interacciones más positivas.