Dura advertencia de la UNL por el presupuesto: “No hay forma de que funcione todo el año”

Ante un escenario de crisis económica y falta de precisiones por parte del gobierno de Javier Milei respecto de cuál será el presupuesto destinado a las universidades nacionales para el ciclo lectivo 2024, desde la Universidad Nacional del Litoral (UNL) alertaron que 'no hay forma que la universidad funcione todo el año' si se sostienen los recursos del año corriente.

'La universidad claramente no puede funcionar si pensamos tener el mismo presupuesto ejecutado en el año 2023', dijo a UNO el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella.

En ese plano, señaló: 'Ya lo que nosotros pagamos de insumos y servicios a valores de enero del 2023 no van a ser los mismos valores en enero del 2024, aunque no aumentáramos los salarios. No hay forma de que la universidad funcione todo el año. Los créditos te alcanzarán para algunos meses'.

Uno de los problemas de este estado de situación para las casas de altos estudios es que les 'resulta' imposible pensar en programar las actividades del año que viene. Por eso, el académico señaló: 'Estamos esperando que haya medidas, esperaremos hasta la última semana de diciembre antes de tomar una definición de reconducción o no reconducción del presupuesto para el año que viene'.

'Si nosotros no tenemos de alguna manera una reconducción o una toma de definiciones, no podríamos ejecutar presupuesto sobre enero y febrero', manifestó, al tiempo que sostuvo que 'cosas que se están ejecutando ahora se incrementan día a día'.

En ese plano, el titular de la UNL advirtió: 'Aunque paguemos el dólar oficial para las importaciones, nosotros ahora tenemos un dólar del doble de lo que pagamos nuestros insumos para que nuestros laboratorios funcionen, para que se puedan hacer los trabajos prácticos, para comprar equipamiento y para comprar repuestos'.

Uno de los interrogantes más preocupantes está focalizado en qué pasará con las/os estudiantes, ya que muchos jóvenes que cursan las carreras que ofrece la UNL no son de la zona, sino que llegan desde diferentes puntos del país.

'No sabemos si los alumnos o sus familias que vienen del interior van a poder alquilar, o a qué precio; si va a continuar el boleto educativo gratuito o deberán pagar el colectivo. Las preguntas son muchísimas. Es la misma incertidumbre que en la pandemia', graficó Mammarella."