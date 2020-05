Los vecinos de El Churrasco están preocupados por la vuelta de los quemacoches

El regreso de los quemacoches despertó mucha preocupación en las últimas horas entre los vecinos de Tolosa, que temen dejar los autos a la noche en la vereda en la zona del barrio El Churrasco de la localidad de Tolosa.

Según contaron, sobre la calle 118 entre 523 y 524 han quemado tres coches en la última semana. Se suman a otros tres que fueron incendiados por jóvenes que transitan por el lugar a lo largo del mes de mayo.

Raúl, un mecánico de la calle 118, confesó que les incendiaron algunos vehículos de los clientes que por una cuestión de espacio quedaban en la vereda.

“Este auto es de una señora que lo dejó hace un tiempo y no lo vino a buscar más. Se lo quemaron y lo rompieron todo. Y después salen a vender las ruedas y ofrecen los asientos por el barrio”, expresó el mecánico, quien responsabilizó de lo ocurrido a las personas que llegan desde la zona del barrio El Mercadito (ubicado a pocas cuadras de este lugar).

Sobre la 119, en tanto, otros dos automóviles reposan quemados y desarmados sobre la vereda, cerca de la esquina de 523, en la misma manzana, con la salvedad de que está más próximo a dos árboles que por milagro no se terminaron también incendiando.

Sofía, otra vecina de 524, aseguró que el barrio es muy peligroso y que están muy preocupados por la inseguridad. Ya no solo por los robos, sino también por los daños que están realizando algunos menores en el lugar. “Vivo con mis hijos, soy enfermera particular y no se puede trabajar tranquila en el lugar”, remarcó.

En el mismo barrio funciona un hogar en donde estaba alojado un abuelo que falleció el fin de semana pasado en un hospital del centro. Este hecho también despertó la preocupación de los vecinos del lugar.