Noviembre arrancó con reclamos en la zona sur de La Plata

“En la calle 617 y 5, hace 10 años, nada más ni nada menos, que está cortada la calle, no hay cinco caños para arreglar eso. El intendente se ha comprometido 200 veces y nunca cumplió”, comenzó relatando un vecino a la Red 92, en el marco de varios reclamos realizados en la zona sur de la ciudad.

“El delegado zonal, por más buena voluntad, si no le dan los elementos no lo puede reparar”, agregó el hombre en relación al barrio Frizón de Villa Elvira. “Inclusive hay una pérdida de agua muy importante, que no sé qué esperan para arreglar”, explicó.

En relación al basural de esa zona, “está peor, porque los carros van y tiran basura detrás de las montañas que nosotros quisimos limpiar”, comentó. “La que desparramó parte de esa basura es Ana Montoya, que se haga responsable ella”, concluyó.