Pidieron justicia por la muerte de Lito Costilla

Momentos de tensión se vivieron en horas de la tarde del viernes, donde familiares del joven fallecido, Lito Costilla, cortaron el ingreso a la autopista Buenos Aires-LaPlata, a la altura de 32 y 120. En la manifestación, pidieron justicia ya que señalan a la Policía como la culpable del fallecimiento del joven con su moto, que se produjo hace dos semanas en 120 y 524.

Diario Hoy y la Red 92 hablaron con los manifestantes, quienes exigen justicia: "Quiero que estas personas que dejaron a mi nieto sin padre, terminen presas. Esos policías no mercen estar en la calle, porque como mataron a mi hijo, pueden matar a cualquiera", señaló la madre del joven fallecido.

Y agregó: "No modularon nunca ellos. Mi hijo no era un chorro. No era un delincuente y vivía trabajando todo el día. Toda esta gente que vino es parte de Tolosa y era gente que lo conocía a mi hijo. Sabían lo que él era", señaló bastante angustiada.