Presuntos agentes de inteligencia actúan frente al edificio del diario Hoy

El misterioso y llamativo hecho tuvo lugar en la mañana de ayer frente al edificio de este medio, en calle 32 entre 3 y 4 de La Plata, cuando un desconocido ingresó a la camioneta personal de la gerenta general del diario Hoy.

Por su comportamiento, claramente el sujeto que protagonizó este suceso no es un delincuente común. Según se puede observar en las imágenes de las cámaras de seguridad, el joven actuó de manera muy tranquila al revolver tanto la guantera como en el asiento delantero y trasero del vehículo, con el objetivo de encontrar algún elemento puntual.

Minutos más tarde, abandonó la camioneta y se dio a la fuga en otro vehículo que estaba a pocos metros del lugar, sobre calle 3. En todo momento el sujeto se siguió mostrando totalmente despreocupado y confiado. Actitudes y movimientos que revelan que no se trató de un malviviente de los que, lamentablemente, estamos acostumbrados a encontrar en la región.

Luego de que fueran llamados al 911, rápidamente llegaron al lugar efectivos de la comisaría Segunda y perito de la Policía Científica, quienes llevaron a cabo las pericias de rigor. En tanto, la causa quedó a cargo del fiscal platense Marcelo Romero, quien ordenó una serie de medidas, con el objetivo de ahondar en la investigación.

Consultada sobre esta situación, y luego de detallar cómo habían ocurrido los hechos, la gerenta del diario Hoy dio un claro mensaje a quienes hayan sido los ideólogos de esta intimidación: “Si esperan que el diario no salga, va a salir”, al mismo tiempo que afirmó categóricamente: “Si esperan asustarnos, no nos van a asustar”.

Además, agregó que “pedimos las imágenes de monitoreo de la Municipalidad para saber desde dónde me estaba siguiendo con ese auto”. A pocos días de la publicación del diario en papel, no es casualidad este hecho delictivo y de inteligencia. Hay un sector que demuestra no estar a gusto con las investigaciones que lleva adelante tanto el diario como la radio, y su intención es amedrantar y silenciar dichas voces.

El medio cubre, revela y detalla las operaciones de inteligencia que ocurrieron durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, que están siendo investigadas en 12 causas judiciales distintas.

Este presente demuestra que hubo una política instrumentada por el gobierno anterior y su estrategia consistió en ocultar la política económica, la fuga de divisas, el endeudamiento, el aumento de tarifas, la inflación. Estos hechos de gravedad institucional lo lograron de la mano de operaciones de inteligencia, denuncias extorsivas, armado de causas judiciales y un importante show mediático, en los que incluso este medio fue una de las principales víctimas.

Una situación similar ocurre con las denuncias que el diario Hoy revela con respecto al entramado del espionaje ilegal llevado adelante por la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, del que habrían sido víctimas al menos 46.000 personas entre dirigentes políticos, empresariales, periodísticos y sociales. Y de las que participaron distintas reparticiones del Ministerio de Seguridad, en esa época encabezadas por Cristian Ritondo.