Quejas por baja tensión en Los Hornos

Los vecinos de la zona de 158 y 68 bis de Los Hornos ya no saben qué hacer ante la baja de tensión constante, sumada a los cortes de energía y la imposibilidad de cargar agua en el tanque a través de las bombas que, lógicamente, funcionan a partir de la electricidad.

“No se puede dejar enchufada la heladera ni nada, se quema todo y no arranca. Nos quedamos sin agua porque no podemos subir al tanque. Y Edelap no soluciona el tema porque vuelve a suceder. No puedo ni comprar un yogur porque no sé cuánto aguanta hasta volver a cortarse la energía”, dijo a diario Hoy, Christian, un frentista afectado.

Según relató, el problema es de larga data ya que llevan cerca de un año y medio en esa situación, algo que empeora con la crisis sanitaria, ya que necesitan del agua para mantener las medidas de higiene. “Lo deben atar con alambre porque si a las 6 horas se vuelve a cortar es porque lo arreglan mal”, marcó.

“En plena pandemia en vez de salir menos para comprar todo de una vez esto te obliga a salir a comprar para cada comida porque ya tuvimos que tirar muchas cosas. Anteriormente veníamos con 3 o 4 cortes por semana de hasta 12 horas. Me han quemado artefactos ya”, manifestó Christian.