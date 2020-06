Reunió multitudes en Plaza Italia y ahora prueba el streaming: la renovación de Doctor Cerebro

El hombre de saco verde lanza para arriba las clavas y las ataja con destreza. No lo incomodan las enormes antiparras naranjas que tiene pegadas a la frente, pero sí un poco el entorno, la situación: está haciendo su primer show por streaming. Federico Marotta, más conocido como Doctor Cerebro, extraña lo que hizo durante más de un cuarto de siglo: estar frente a su gente.

El emblemático artista de la ciudad, que supo reunir a centenares de personas en Plaza Italia con su espectáculo, aseguró, en diálogo con diario Hoy, que le costó mucho tomar la decisión de hacer su show por internet pero, finalmente, debutó dos domingos atrás: “Hubo gente de todos lados, de España, de Bolivia. Era muy reticente a esa idea. No es lo que quiero hacer ni lo que más me gusta, pero para este momento no me pareció tan terrible”.

La pandemia lo encontró con planes de mudarse a Barcelona.

Desde hace algunos años lleva adelante junto a su pareja el proyecto Compañía Per Se, con el que estuvieron de gira por festivales de Europa. Este año iban a repetirlo pero la experiencia quedó en suspenso.

“A partir de la situación de emergencia empecé a hacer vivos por Instagram; entrevisté a artistas amigos, incluso compartí recetas para hacer pan casero. Y en algunos casos pasé una gorra virtual porque la gente me decía que quería colaborar. Lo hice principalmente para seguir en contacto con la gente y para descargar la energía de querer hacer una función”, aseguró Doctor Cerebro.

Sin embargo, eso no lo conformó. Después de investigar y de hablar con colegas que hicieron shows por streaming, Marotta lanzó su primer vivo a través de internet. Y aunque tuvo una buena respuesta del público, añoró poder mirarlos a los ojos.

Contó que junto a un grupo de artistas callejeros están pensando protocolos para la vuelta, con la posibilidad de hacer autocirco, es decir, funciones con gente en los autos.

“La vuelta del público es fundamental. Hoy nos falta ese vínculo con el público, que se acerquen por una foto o que se queden a charlar después de un show. Nunca me imaginé haciendo funciones por Zoom. Ahora que me estoy metiendo con las redes sociales, encuentro un mundo. Si bien no me gusta, en este momento son los medios para comunicarse y expresar arte”, remarcó y concluyó: “El futuro es muy incierto. Por ahora seguimos resistiendo desde este lugar”.