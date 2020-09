Teatro alternativo en tiempos de pandemia

“Nosotros tenemos elencos numerosos, a pesar de que tenemos espacios grandes, todos nuestros espectáculos son con gente numerosa, el teatro comunitario es con cantidad de gente, cinco personas no es teatro comunitario”, comenzaron relatando ante la Red 92 los referentes del grupo Catalinas Sur de La Boca.

“Entonces es muy difícil”, explicaron en este contexto pandémico, el coronavirus complicó la situación de muchos artistas. Hay “hijos, nietos, familias enteras. No solo la cantidad de gente, sino la intergeneración, gente de arriba de 60 con niños. Es toda una circulación que hoy está prohibido, el abrazo, el agarrarse, darse un beso, cantar juntos”, explicaron.

“Amigos utópicos” es una forma de integración de gente que apoya al proyecto teatral: “Para nosotros es muy importante esa campaña, porque realmente está muy difícil sostener esos espacios”, añadieron.

Por último, hace casi un año no pueden abrir la sala y “realmente no hay bajada de recursos, soluciones reales desde el Estado, no hay soluciones, pequeños parches que no resuelven”, concluyeron.