Una manzana entera sin agua

En Diagonal 74 y calle 4, y también en 5 entre 41 y 42, toda la manzana se encuentra en este primer sábado de agosto sin agua, al tiempo que las autoridades de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) no dan respuestas.

Informaron a la Red 92 que la empresa está al tanto de la situación, pero no arreglaron el problema: “Ya llamé tres veces, y me dijeron que funciona todo perfecto y no funciona nada”, relató una vecina enojada.