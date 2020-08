Urgente pedido de solidaridad: se necesita una medicación oncológica para una platense

En las últimas horas, y a través de las redes sociales, una familia elevó un pedido de suma urgencia para la salud de Silvia. Específicamente se necesita una medicación oncológica para que comience el tratamiento de rayos y quimioterapia en el hospital San Martín, donde fue recientemente operada.

Su sobrina, quién se encarga de difundir el pedido de solidaridad, señaló que la medicación es TEMOZOLAMIDA de 140 mg. Señaló además que el esposo de la paciente ya había hecho todos los tramites para el pedido de los medicamentos,hace 2 meses, y resulta que no hay en stock.

"Se que no es el lugar pero de verdad me encuentro desesperado y averiguado para comprarlo y el tema es que cuesta $85.000. El tema no es juntar la plata, el tema es que no se venden en las farmacias, es un medicamento que los piden los doctores de ONCOLOGÍA para estos tratamientos", detalló el marido de forma angustiante.

Asimismo señaló: "Queremos hacerlo visible para lograr difusión y ayuda de alguna manera. Sea a nivel municipal o provincia, o la gente que tenga y lo pueda donar al medicamento", y agregó: "Nos acercamos a buscarlo a donde sea, pero lo necesitamos para que arranque SI o SI el tratamiento".

Estos son los teléfonos de contacto:

-Cristian Araujo (marido)

2213170288

-Jennyfer Araujo (hija)

2216543393

-Juana Garabento(sobrina)

2215892417