Vecinos del barrio Santa Rosa denuncian que están sin internet y teléfono fijo desde el viernes

Vecinos del barrio Santa Rosa de Lisandro Olmos denuncian que desde el viernes 30 de octubre están sin teléfono fijo y sin internet, una realidad que abarca a todo el barrio.

“Llamamos a la empresa Movistar y no nos atienden, nos atiende una computadora que nos dice que están trabajando en el lugar, no hay nadie trabajando en el lugar y no tenemos contestación”, explicó Lorena a la Red 92.

“Se ven los cables colgando, parecería que quisieron robarse los cables y Telefónica -ahora Movistar- no nos da ninguna solución. Ni siquiera nos atiende”, concluyó la vecina.