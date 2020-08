Video: impresionante incendio en Berazategui

Se desconocen las causas por las cuales se habría iniciado el fuego y no descartan ninguna hipótesis. La magnitud del incendio hace pensar que podría haber sido intencional aunque no pueden establecerlo, ya que no hay evidencias por el momento.

El fuego pudo verse desde la autopista Buenos Aires - La Plata porque ocurrió a solo 500 metros de la ubicación. Aproximadamente en el kilómetro 24 de la misma puede apreciarse con mayor claridad. La zona donde se desarrolla el intenso fuego no cuenta con viviendas ni otras edificaciones ya que está alejado de la ciudad y pertenece a la reserva biológica.

Según afirmó Fabián Garcia, Director Provincial de Defensa Civil, "No hay viviendas en la zona pero si causará una pérdida a la flora autóctona". Además, destacó que lo que se está quemando es el pastizal sobre el agua, lo que hace aún más dificil el acceso porque es una zona de bañados, que por el momento está siendo sobrevolado para estudiar de que forma abordar el incendio.