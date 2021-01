Alemania: prohíben los barbijos de tela e imponen los quirúrgicos

El gobierno alemán prohibió el uso de tapabocas de tela en los espacios públicos: los ciudadanos, en adelante, deberán llevar barbijos quirúrgicos o del tipo FFP2, el equivalente europeo de los N95. Se trata de las mascarillas que más protegen del coronavirus y, por lo tanto, la más utilizada por el personal de salud de todo el mundo. De esta manera, Alemania se sumó a Austria y Francia que en las últimas semanas desaconsejaron la utilización de los tapabocas de tela.



Aunque el gobierno encabezado por la canciller Angela Merkel anunció la medida la semana pasada, cada estado es responsable de imponer la fecha de entrada en vigor de la nueva normativa. La decisión se da en el marco de la segunda ola de casos de coronavirus que atraviesa Europa y en un momento clave para las autoridades sanitarias mundiales que están investigando la aparición de nuevas cepas y variantes del virus.



Las mascarillas FFP2 o N95 son usadas, en general, por las personas que están en la primera línea contra la pandemia. Se trata de un elemento de protección muy seguro ya que bloquea el 95 por ciento de las partículas más finas, de alrededor de 0,6 micrómetros. Estos barbijos quirúrgicos protegen tanto al que lo utiliza como a su entorno, impidiendo el pasaje del virus en ambas direcciones.



No obstante la determinación adoptada por Alemania y Austria, que prohibieron el uso de tapabocas de tela en espacio públicos, transportes y comercios (Francia, hasta el momento, solo lo de-saconsejó), la Organización Mundial de la Salud aclaró que no planea quitar su uso de las recomendaciones oficiales ya que el tapabocas de tela sigue siendo eficaz.



“Todas las personas de menos de 60 años que no tengan problemas de salud particulares pueden usar las mascarillas de tela, no quirúrgicas”, enfatizó la responsable de la gestión de la pandemia en la OMS, Maria Van Kerkhove, y concluyó: “Los países son libres de tomar las medidas que consideren necesarias”.