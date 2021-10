Castillo volvió a pedir unidad, ahora "en memoria" del diputado fallecido

El presidente de Perú, Pedro Castillo, hizo este martes un llamado a la unidad de todos los sectores “en memoria” del fallecido legislador Fernando Herrera, muerto el lunes, e insistió en la necesidad de homenajear su figura logrando “la unidad en la práctica, para consolidar el país que necesita de sus hijos y sus autoridades”.

Castillo habló en el Congreso, en los funerales de Herrera, legislador por Tacna que murió de un paro cardiorrespiratorio mientras el cuerpo discutía la cuestión de confianza al gabinete de ministros, lo que obligó a la suspensión de la sesión, que se reiniciará el 4 de noviembre.“Pido, en memoria de mi hermano Fernando, para que todos los poderes del Estado nos pongamos de acuerdo, para que no solo congresistas, sino también ministros, ya no estemos en zozobra. De repente dejamos esta tierra preocupados por lo que tenemos que hacer por la patria”, afirmó Castillo, acompañado de casi todo el gabinete.

El mandatario reveló que no pocas veces Herrera manifestaba cierta desesperanza “por no poder realizar los proyectos” que demandaba su pueblo “para calmar o enfrentar los grandes problemas que tiene el país”.“En esta vida somos pasajeros; a veces vivimos equivocados enfrentándonos, confrontándonos. Fernando se lleva ese cuerpo físico; hermano, dejamos tu lucha, dejamos tu fuerza, tu coraje, el amor a tu patria, el amor a tu pueblo. No te vamos a defraudar.

Si hay que dar la vida por un pueblo más justo, más soberano, más digno, estamos dispuestos a hacerlo”, remarcó Castillo, según la estatal agencia Andina.Castillo caminó desde el Palacio de Gobierno al Congreso, acompañado de la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y de varios ministros, y en la sede del legislativo lo recibió la presidenta María del Carmen Alva y congresistas oficialistas.