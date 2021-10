Camino a las Copas: ¿cómo quedó y qué necesita Estudiantes?

Se bajó de una pelea, le quedan dos. Estudiantes lleva seis partidos sin poder ganar y con esto, dejó muchos puntos en el camino. Los de Ricardo Zielinski estaban a tiro de River, pero la irregularidad en el rendimiento, mala fortuna y lesiones que aquejaron a futbolistas claves en el equipo lo bajaron de la lucha por el título. No obstante, la cosecha de unidades en el arranque de este certamen y lo hecho en el torneo pasado le permiten al elenco Albirrojo seguir en la carrera por el ingreso a las próximas Copas internacionales del 2022.

La derrota del domingo pasado frente a Colón en Santa Fe encendió las alarmas y deja al Pincha con la obligación de empezar a enderezar el barco.

Se vienen compromisos claves para retomar la senda del triunfo y empezar a sentenciar el ingreso definitivo a alguna de las Copas. Pese a que aún no se definió, hace algunos días el Ruso se animó a afirmar que el objetivo se iba a cumplir. “Tengo la seguridad de que vamos a clasificar a una Copa”, expresó el DT en la conferencia de prensa pospartido con el Decano en Uno. Pero, ¿qué necesita y cómo quedó parado con esta seguidilla de malos resultados?

La tabla anual, la cual determina quiénes irán a las próximas Copas internacionales, está al rojo vivo. El Pincha se encuentra sexto a tres unidades de Boca, el último en ingresar a la Libertadores 2022. Por ahora, a la Sudamericana está clasificado. No obstante, no se puede relajar, ya que ahora la distancia entre los que estaban abajo de Estudiantes es mínima y si se duerme puede terminar quedando afuera de todo. En este sentido, más allá de que puertas afuera algunos no se animan a decir que el objetivo es la Libertadores, la zanahoria de esta temporada es esa.

Empieza el canje de entradas para el duelo con River

Tal y como sucedió en los dos primeros encuentros donde Estudiantes recibió publicó en las tribunas del estadio Jorge Luis Hirschi, hoy, desde las 8 y hasta las 19, empezará el canje de entradas para el partido de local frente a River Plate. El encuentro será el próximo domingo a las 20.15 ante el líder, y por la fecha 19 del torneo de la liga Profesional.

En primer lugar, la primera ventana general para socios y socias del Pincha será hoy, la cual tiene como requisito tener más de 6.000 puntos, mientras que los socios del interior, más de 1.400. Por otro lado, la inscripción para el sorteo ya fue habilitada y la resolución de la misma se dará el viernes a las 19.30.