La Cuñadita tiene las barajas para cantar póker de victorias

Hoy arranca la semana de actividad en el barrio Hipódromo para ofrecer un atractivo programa de 13 carreras, la inicial a las 13 y la de desquite a las 19. Esta tiene como momento culminante la disputa del Hándicap Jockey Club de Córdoba (1.400 mts.), abierto para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras.

Prometieron su presencia seis ejemplares dispuestas a luchar por llevarse los 390.000 pesos de recompensa a la vencedora. Del corto lote destaca nítidamente su chance La Cuñadita, que ha corrido poco pero muy bien. A mediados de junio salió de perdedora por “demolición” y en dos meses enhebró tres triunfos al hilo, que la catapulta al Olimpo de los “pure sangre” más destacados de este medio. En su última salida, siempre utilizando la misma receta, tomó el comando del lote ni bien se abrieron los partidores y “olvidó” a sus rivales en el camino, entre ellas la creída Fy Spree, rival que hoy vuelve a enfrentar y que tratará de tomarse revancha.

Lo cierto es que la cuidada por el experimentado entrenador Isidoro San Millán irá por su póker de victorias en línea y tiene cartas en la manga para lograrlo. ¡Hagan juego, señores!

1° Carrera PREMIO: CUEQUITA GLORY (2012) - DISTANCIA 1.300 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

5S 6L 1L 7L 1 ALVARINHA z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

0L 5L 3L 8L 2 PEGASUS ISLAND z 5 57 GIULIANO CAMPI M. M.

1L 8L 3P 4L 3 LUNA COMPASIVA z 5 57 CORIA FACUNDO M.

1L 5L 6L 1L 4 VICTORIAN TENNES z 5 57 ORTEGA TORRES E. G.

0L 4L 1L 2L 5 FORTALEZA VIV z 5 57 GOMEZ DARÍO R.

8L 1L 0L 9L 6 ORIENTAL COUNTES zc 5 57 SOSA MIGUEL A.O.

0L 0L 0L 7L 7 WEEDING a 7 55 PAREDES LUCIANO A.

7P 1L 2L 2L 8 AFRICAN SEATTLE z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

2° Carrera PREMIO: BELICOSO PLUS (2009) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

Debuta 1 BACK STORY a 356 PEREYRA WILLIAM

Debuta 2 SUPER BARTY z 356 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 0L 7L 3 MASTER OF CHANGE z 356 ORTIZ NICOLAS A.

0P 6L 8L 3L 4 EVO REGALON z 356 ROLDAN FACUNDO E.

8L 3L 5 PICAFLOR LETAL a 356 FERREYRA MATIAS N.

8L 6 DR CASUAL z 356 SOSA MIGUEL A.O.

Debuta 7 MANDATO COSMICO t 356 ARREGUY FRANCISCO A.

8L 5L 4L 8 QUE ME CORRA z 356 VILLEGAS ROMINA DEL V.

3L 3L 2L 9 ASTRO CAT a 356 MENENDEZ FRANCO D.

3° Carrera PREMIO: STORM MATEO (2010) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 1L 8L 0L 1 EL DE CUMA t 657 SINIANI EMILIANO F.

0L 0L 5L 2L 2 RICO MOON z 757 VILLEGAS ROMINA DEL V.

5P 5P 2S 3L 3 GORDITO GOLPISTA z 757 VALLE MARTIN J.

7L 7L 6L 7L 4 SEÑALADO SHOT z 757 ARIAS SANTIAGO N.

3L 7L 3L 1L 5 EL FEO z 657 ORTEGA TORRES E. G.

0L 6P 7L 9L 6 INTRATABLE zd 657 GONZALEZ ROQUE L.

4L 3L 4L 2L 7 ARRABIATA z 657 LOPEZ MARIANO J.

4° Carrera PREMIO: VERY ENTHUSIASTIC (2017) - DISTANCIA 1.700 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

3S 1S 6P 7P 1 EL DECIDIDO tz 457 BALMACEDA LAUTARO E.

7L 3L 6L 2L 2 MASTER CHARM z 457 LOPEZ ALEXIS O.

5L 2L 3L 3L 3 GLOBAL HALO a 457 SINIANI EMILIANO F.

4L 2L 1L 4L 4 TU Y LAS NUBES zd 457 LOPEZ MARIANO J.

5P 7S 5P 6L 5 EL ULTIMO GUAPO z 457 PEREYRA WILLIAM

1L 4L 2L 7L 6 KLEMEN zd 457 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 9L 5L 8L 7 TUA HEE zd 457 ENRIQUE BRIAN R.

9S 7S 3S 1L 8 BALAJU z 457 ORTEGA PAVÓN EDUARDO

5° Carrera HáNDICAP JOCKEY CLUB DE CÓRDOBA - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

1S 2L 4L 2L 1 DOÑA GUARANI z 455 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 1L 1L 1L 2 LA CUÑADITA z 456½ PEREYRA WILLIAM

5L 4L 6L 5L 3 GRANDIOSA ILUSIO z 756½ ARIAS SANTIAGO N.

1L 3L 3L 2L 4 FY SPREE z 460 LOPEZ ALEXIS O.

1L 9P 5L 8S 5 HONOR A POMONA z 454½ GONZALEZ ROQUE L.

4L 4P 3L 6S 6 ATREVIDA TANTO z 458½ CABRERA ANIBAL J.

6° Carrera BELICOSO PLUS (2009) (2º TURNO) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 6L 4S 0L 1 EL ECLESIÁSTICO z 356 CÁCERES FRANKLIN D.

Debuta 2 VERO z 356 ROMÁN JULIAN A.

0L 0L 0L 7L 3 MAN IN THE MOON z 356 GONZÁLEZ ROQUE L.

7L 4L 4 ENCUESTADOR COSM a 356 HAHN GONZALO

Debuta 5 SHAQIRI z 356 SINIANI EMILIANO F.

7L 2L 6 EL GUAPETÓN a 356 CABRERA LUCIANO E.

6L 2L 4L 3L 7 LET IT GO z 356 SOSA MIGUEL A.O.

8S 5S 5S 8 SUPER MAR a 356 CABRERA ANÍBAL J.

Debuta 9 BOB CIGAR z 356 FERNANDES GONCALVES F.L.

7° Carrera PREMIO: EL PEINADOR (2007) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 9L 0L 1 BABORA BEST a 457 GIULIANO CAMPI M. M.

5S 8S 0S 2 PUPILA TALENTOSA a4 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.

0L 6L 8P 8L 3 ICY JOYA z 457 FERREYRA LUIS A.

7P 4L 4 VIRIDIANA a 457 CORIA FACUNDO M.

8L 0L 3L 5 FIRE D'ORO z 457 ARIAS SANTIAGO N.

0L 6 NEBRASKA BANKER a 457 MENENDEZ FRANCO D.

Debuta 7 CHINA LUNÁTICA z 457 VILLEGAS ROMINA DEL V.

2L 2L 5L 2L 8 ICILY DUBAI z 457 SINIANI EMILIANO F.

2L 9 ZENSA YAKIRA z 457 FERREYRA MATÍAS N.

0L 6L 9L 5L 10 Q'LINDA BOBY z 457 ORTEGA TORRES E. G.

8L 11 PA MAITE z 457 AVENDAÑO JOSE M.

0L 6L 12 ANGEL FACE t 457 GONZÁLEZ ROQUE L.

8° Carrera PREMIO: HESSIAN (2006) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 1 CODICIADO SING z 655 PILIERO SERGIO A.

6L 5L 2L 4L 2 PERSA LETAL a 655 DELLI QUADRI MATIAS H.

3L 2L 6L 0L 3 MAESTRO GEORGE z 557 ROMAN JULIAN A.

9L 0L 4 TENOCHTITLAN z 557 GARCIA ROLANDO L.

0L 3L 5 GRAZIAS IMPROVE z 557 MENENDEZ FRANCO D.

6L 2L 4L 3L 6 MICHELU t 557 ARIAS OCTAVIO F.

5L 5L 6L 6L 7 COLORETE NESS a 557 VILLAGRA RAUL E.

2L 2L 8 LUZ TRIGUEÑO z 557 GAUNA DARIO E.

0P 8P 6S 7S 9 TRANSONICO DUBAI a 557 AVENDAÑO JOSE M.

0L 5L 6L 8L 10 SHY ENZO z 557 HAHN GONZALO

0L 11 ODYSEO z 557 RIVAROLA JUAN C.

0L 9L 0L 0L 12 ASCACIBAR CHAMP z 557 XX

9° Carrera Premio: EL PEINADOR (2007) (2º TURNO) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

4L 6L 6L 0L 1 DISCEPOLA a 457 FERNANDES GONCALVES F.L.

2L 5L 2 ORODEA a 457 PEREYRA WILLIAM

7P 0P 0L 7L 3 LA ORANA MARIA z 457 CORIA FACUNDO M.

0L 9L 0L 4 PHONE CALL a 457 VILLAGRA RAUL E.

7L 4L 6L 3L 5 GREAT CAPRI zc 457 RIVAROLA JUAN C.

0L 9L 6 LUCKY MONT z 457 ARIAS SANTIAGO N.

0S 0L 9S 5L 7 ETTE CRAF z 457 GÓMEZ DARÍO R.

8L 7L 5S 8L 8 JOHANA POR MI z 457 SOSA MIGUEL A.O.

Debuta 9 TERRIBLE KEY z 457 CABRERA ANÍBAL J.

3L 3L 3L 2L 10 OSINAGA z 457 CÁCERES FRANKLIN D

Debuta 11 MINERA KNOCK a 457 LENCINAS DARIO E.

5L 4L 9L 3L 12 CÓSMICA PAT z 457 CANDIA GUTIÉRREZ E G.

10° Carrera PREMIO: ALWAYS A CATCH (2013) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

1L 0L 7L 0L 1 ALOITADOR z 557 HAHN GONZALO

9L 0P 2L 2L 2 PIFILKA z 555 SOSA MIGUEL A.O.

1S 2S 7S 0L 3 FREESTALKER a 557 FERREYRA MATÍAS N.

8L 8L 9L 7L 4 UNLOCK YOUR WISH z5 57 RIVAROLA JUAN C.

8L 3L 7L 3L 5 EN REBELDIA z 557 GÓMEZ DARÍO R.

9L 8L 8L 7L 6 HAPPY CHUCK z 557 CARRIZO JOSE B.

6P 5P 3P 1L 7 ALTO LINGOTE zc 557 ORTEGA PAVON EDUARDO

3L 4L 1L 2L 8 ENGREIDO SAN a 557 BENÍTEZ VERA JORGE R.

1L 5L 3L 2L 9 SADULAYEV z 557 ALDAY LUCIANO E.

4S 1L 3L 7L 10 JAGERMEIST z 557 XX

0L 0L 0L 7P 11 AFRICAN PLANET z 655 AGUIRRE FACUNDO S.

11° Carrera Premio: HESSIAN (2006) (2º TURNO) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

7L 7L 8L 6S 1 BEST PRINCE z 655 VILLEGAS ROMINA DEL V.

0L 9P 0L 2L 2 SACHEM z 557 LENCINAS DARIO E.

9L 7L 0L 9L 3 INFATUADO z 557 JURI FABIAN R.

0L 4L 0L 0P 4 TODOS CON TODOS z 655 GARCÍA WALTER L.

Debuta 5 DON ROLO zc 557 XX

7L 2L 6 LYNDA CAUSA z 557 ORTEGA TORRES E. G.

0L 0L 9L 7L 7 DEBATE KING t 557 CHAVES URBANO J.

0L 7L 0L 7L 8 FAINT BEACH z 557 CACERES FRANKLIN D.

0L 0L 0L 0L 9 TOMICHO t 655 CABRERA LUCIANO E.

4S 7L 0S 4S 10 TITAN SALE z 557 FERNÁNDEZ LUIS M.

7L 2L 4S 3L 11 MAJAGUO a 557 ALFARO MARCOS A.

6P 0P 5P 6P 12 AL MUFTI z 557 CORIA FACUNDO M.

12° Carrera Premio: sABA EMPEROR (2011) DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

1L 6L 3L 6L 1 BETTY SINGS z 557 RIVAROLA JUAN C.

8L 4L 8L 7L 2 LA MARINELLA z 557 SOSA MIGUEL A.O.

6S 0L 2L 2L 3 DONDINA a 557 VAI LUIS F.

1L 8L 6L 4L 4 ZODIACA ATTACK a 557 DELLI QUADRI MATIAS H.

0P 0L 0L 0L 5 SPRING AMAZON z 557 AVENDAÑO JOSE M.

5L 9L 9L 0L 6 BY SUMBA a 557 ARIAS SANTIAGO N.

4L 8L 7L 6L 7 VIDINA z 557 YALET JORGE R.(H)

9L 7L 6L 4L 8 EXCHANGE SPARK z 557 LÓPEZ ALEXIS O.

8L 1L 2L 4L 9 BORDADITA PAMPA zc 557 GÓMEZ DARÍO R.

0S 8S 1L 0L 10 CHETA PLUS z 557 ALZAMENDI ROBERTO N.

3L 3L 4L 1L 11 SRTA. FRANCESA zc 557 LENCINAS DARÍO E.

0L 4L 0L 0L 12 SEÑORA JOLIE t 557 VILLAGRA RAUL E.

7S 2L 2L 6P 13 GALLATEA zc 557 GONZÁLEZ JOSE N.

0P 7L 9P 7L 14 ANESSA z 557 AGUIRRE FACUNDO S.

13° Carrera - Premio: SPACE INVADER (2008) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

5L 1 DIVINA BEACH z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.

Debuta 2 LUZ AZTECA z 3 56 CORIA FACUNDO M.

Debuta 3 GIRLIE EVA a 3 56 ROLDAN FACUNDO E.

0L 5L 8L 0L 4 VIVA LA MÚSICA z 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

Debuta 5 QUINARA a 3 56 AGUIRRE WALTER A.

Debuta 6 ENTALPIA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

Debuta 7 TOCANDO LA CIMA r 3 56 LÓPEZ ALEXIS O.

8L 4L 4L 8L 8 KITTY ICON z 3 56 CANDIA GUTIERREZ E. G.

6L 6L 7L 5L 9 ENSALADA RUSA a 3 56 LENCINAS DARÍO E.

9L 10 FANTASTICA REINA z 3 56 PILIERO SERGIO A.

Debuta 11 SMART HIT z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

3L 11SUPER DUBAI a 3 56 CABRERA LUCIANO E.

5L 5L 6L 12 MARAVILLA COSMIC z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

6L 7L 7L 0L 13 LINDA TRUE a 3 56 AVENDAÑO JOSE M.

0L 14 BANDIDA MORA a 3 56 XX

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1) FORTALEZA VIV (5) LUNA COMPASOVA (3) AFRICAN SEATTLE (8)

2) PICAFLOR LETAL (5) ASTRO CAT (9) EVO REGALÓN (4)

3) ARRABIATA (7) GORDITO GOLPISTA (3) EL DE CUMA (1)

4) TÚ Y LAS NUBES (4) GLOBAL HALO (3) MASTER CHARM (2)

5) LA CUÑADITA (2) FY SPREE (4) ATREVIDA TANTO (6)

6) EL GUAPETÓN (6) LET IT GO (7) ENCUESTADOR CÓSMICO (4)

7) ZENSA YAKIRA (9) VIRIDIANA (4) FIRE D’ORO (5)

8) LUZ TRIGUEÑO (8) MICHELU (6) GRAZIAS IMPROVE (5)

9) OSINAGA (10) ETTE CRAF (7) GREAT CAPRI (5) ORODEA (2)

10) PIFILKA (2) SADULAYEV (9) ENGREIDO SAN (8)

11) LYNDA CAUSA (6) MAJAGUO (11) SACHEML 29)

12) DONDINA (3) ZODIACA ATTACK (4) BORDADITA PAMPA (9) BETTY SING (1)

13) SMART HIT y Cía (11-11A) DIVINA BEACH (1) QUINARA (5) ENTALPIA (6)