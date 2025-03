Falcioni pica en punta para dirigir a Vélez

Luego de la derrota frente a Huracán en Liniers, Sebastián Domínguez dejó de ser el director técnico de Vélez Sársfield, en una de las peores campañas del Fortín, que venía de ser campeón de la Liga Profesional a finales del 2024, en un cambio rotundo que generó un gran malestar entre los fanáticos.

Como era lógico, la danza de nombres para ocupar el cargo empezó y el que salió públicamente a pedir su oportunidad fue Julio César Falcioni, un emblema de la institución y que hace tiempo no trabaja, aquejado también por algunos problemas de salud, pero que no harían mella en que pueda ponerse el buzo de DT.

“Vélez es mi casa y fui hincha toda mi vida. Ahora que no estoy trabajando, disfruto de estar más cerca y aprovechar que al equipo le iba bien para poder celebrar y estar cerca de la institución que uno tanto quiere”, aseguró el Emperador en diálogo con TyC Sports, aunque por el momento no hay ningún acercamiento formal.

“Este torneo no fui a la cancha y ante los resultados menos todavía, no me gusta que se especule con mi nombre. No corresponde ir a ver un partido cuando hay una falta de resultado del técnico”, finalizó, tratando de posicionarse para el cargo y a la espera de que empiecen las negociaciones.

El otro hombre que empezó a sonar es el de Carlos Tévez, que ya tuvo pasos por Rosario Central en 2022 y por Independiente entre 2023 y 2024. El Apache se encuentra sin equipo desde mayo del año pasado, cuando renunció al Rojo por malos resultados luego de un buen arranque, aunque en Liniers no tardaron en bajarle el pulgar, lo que refuerza las chances de Falcioni.

Finalmente, vale repasar que Vélez se prepara para el encuentro del viernes por la noche con San Martín de San Juan en el estadio José Amalfitani, allí de manera interina estará Marcelo Bravo, que se encuentra al mando de la Reserva.