Colombia: atacaron el auto de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez

El auto principal del esquema de seguridad de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, fue atacado con un proyectil. A pesar de que éste terminó penetrando el vehículo, no se registraron heridos. Asimismo, confirmaron que la funcionaria no se encontraba dentro del auto para ese entonces.

A través de un comunicado, Márquez precisó: “He sido informada por parte de mi equipo de seguridad y protección que el vehículo principal de la caravana vicepresidencial, en el que me movilizo normalmente, fue impactado por un proyectil, al parecer de fusil el cual penetró al interior del vehículo sin causar ninguna lesión a los ocupantes”. Según indicaron, el ataque ocurrió en el suroeste del país, cerca del municipio de Suárez, de donde es oriunda la vicepresidenta. “Esta vez no tenemos ningún hecho que lamentar, pero no puedo dejar de expresar mi enorme preocupación por el departamento del Cauca y por la tensión permanente que está viviendo mi gente todos los días en toda la región”, añadió en el comunicado. A su vez, informó que se enteró del ataque una vez llegada a Cali. “Vinimos a traer la universidad pública a Suárez y no vamos a ceder en este esfuerzo por el futuro de nuestro pueblo”, sostuvo, pidiendo de esta manera que cese el estado de violencia.

Vale recordar, que el mes pasado el padre de la vicepresidenta y un sobrino de seis años fueron atacados a tiros en esta misma zona, cuando se desplazaban en un auto con escoltas. Por suerte, de esa situación salieron ilesos. Este episodio se sumó a lo que ocurrió el año pasado, cuando la propia Márquez denunció en dos ocasiones que la Policía había hallado explosivos en rutas por las cuáles iba a desplazarse. Con el objetivo de desactivar seis décadas de conflicto armado, el presidente Petro sigue buscando acercar diálogos de paz con las FARC y los rebeldes de la ELN.