Congresista republicano admitió haber mentido en su currículum

El congresista republicano George Santos admitió haber mentido en su currículum para presentarse a las elecciones de mitad de mandato, las cuales se llevaron adelante el pasado 8 de noviembre en los Estados Unidos, motivo por el cual los demócratas piden su renuncia.

De esta manera lo admitió el legislador durante una entrevista con New York Post después de que The New York Times revelara que había mentido en su currículum sobre su formación universitaria y sus empleos.

En este sentido, el congresista había asegurado que había trabajado en las consultoras Goldman Sachs y Citigroup y que se había graduado de la Universidad de Nueva York, lo que no era cierto.

En el marco de su entrevista con el Post, Santos dijo que “nunca trabajó directamente” con ninguna de las firmas.

Además, confesó que no se graduó de la Universidad de Nueva York, ni de ninguna institución de educación superior, a pesar de sus afirmaciones anteriores, precisó The Hill.

Por su lado, desde el Partido Demócrata ya pidieron su renuncia.