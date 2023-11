El papa Francisco pidió “que la gente no se mate más en las guerras” y aseveró que los conflictos bélicos son siempre una derrota “por el precio pagado”, al visitar en Roma un cementerio dedicado a caídos durante la Segunda Guerra Mundial. “No puedo no pensar en las guerras de hoy. ¡Tantas personas jóvenes y no jóvenes en las guerras del mundo, incluso en las más cercanas a nosotros! ¡Cuántos muertos!”, lamentó el pontífice durante su homilía en ocasión de la misa dedicada a los difuntos, un día feriado en Vaticano.

“Se destruye la vida sin conciencia de esto: hoy, pensando en los muertos, en su memoria y teniendo la esperanza, le pedimos al señor por la paz, para que la gente no se mate más en las guerras”, reclamó luego el pontífice desde el Cementerio de la Guerra de Roma, en el que se rinde homenaje a los soldados del Commonwealth que lucharon contra el nazismo durante la Campaña de Italia, entre noviembre de 1943 y julio de 1944.