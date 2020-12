Italia define nuevas medidas de prevención, mientras siguen bajando los positivos

Mientras el Gobierno de Giuseppe Conte y los Gobernadores de las 20 regiones definen si Italia adoptará nuevas medidas restrictivas de cara a la Navidad, el país informó este miércoles 17.572 nuevos casos de coronavirus, con la tasa de positividad más baja en lo que va del mes.

Con casi 200.000 análisis en todo el país, los resultados divulgados por el Ministerio de Salud mostraron una tasa de positividad de menos de nueve contagios cada 100 test hechos, el número más bajo en lo que va de diciembre.

Además, con 680 muertes dadas a conocer este miércoles, el país llegó a las 66.537 víctimas totales desde el inicio de la pandemia.

Las nuevas cifras se dieron a conocer mientras el Gobierno analiza si restringirá aún más la circulación de cara a la Navidad y Año Nuevo, para cuando ya está prevista una prohibición de desplazamientos entre regiones del 21 de diciembre al 6 de enero.

La medida, que se sumaría al aún vigente toque de queda nacional entre las 22 y las 5 y que aún está en estudio según reconoció Conte, cosecha apoyos y rechazos de los Gobernadores regionales.



Actualmente en Italia hay vigente un toque de queda nacional entre las 22 y las 5.

Por un lado, el presidente de la Región Veneto Luca Zaia fue de los más enfáticos en reclamar la "necesidad de medidas restrictivas" a nivel nacional en vista del "próximo fin de semana y el período navideño".

El pedido de Zaia se da luego de que el último fin de semana miles de personas llenaran las calles de compras de todo el país en la previa de las fiestas, sin signos de distanciamiento social pese a que aún rige la "zona amarilla" de riesgo medio epidemiológico en toda Italia.

El gobernador de Liguria, Giovanni Toti, encabezó en tanto el grupo de los que se oponen a una nueva "zona roja" a nivel nacional y argumentó que en su región el índice Rt de transmisibilidad descendió por debajo de 0.7, según informa el diario Repubblica.

En ese marco, el jefe de la delegación del Partido Democrático en el Gobierno, Dario Franceschini, opinó que "es hora de elecciones rigurosas del Gobierno y el Parlamento".

"Solo reglas más restrictivas durante las vacaciones podrán evitar una tercera ola de infecciones", aseveró a través de Twitter.