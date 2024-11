Lula inauguró la cumbre del G20

En Río de Janeiro, el día de ayer el presidente de Brasil, Lula da Silva, dio por inaugurada la cumbre del G20. Durante su intervención, el mandatario hizo especial foco en el problema del hambre, presentando una propuesta llamada Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza.

De esta manera, instó a los líderes mundiales a adoptar medidas concretas frente a las crecientes desigualdades sociales y económicas. “Compete a los aquí presentes, a quienes están alrededor de esta mesa, la tarea impostergable de acabar con esta lacra que avergüenza a la humanidad. El tiempo para alcanzar las metas del desarrollo sustentable se nos agota”, dijo Lula.

Dentro de su discurso, comentó que aunque el mundo produce cerca de 6.000 millones de toneladas de alimentos al año, 733 millones de personas siguen sufriendo desnutrición, lo que representa un 9% de la población mundial. “Esto es inadmisible en un planeta que tiene los recursos para alimentar a todos”, afirmó. Asimismo, indicó que los países del G20, responsables del 85% del PBI mundial y el 75% del comercio global, tienen un rol crucial en la erradicación de la pobreza y la desigualdad.

A la propuesta se adhirieron un total de 82 países. Un total de 66 organizaciones internacionales, incluidas la Unión Europea y la Unión Africana, también forman parte de la propuesta. “Erradicar el hambre y la pobreza no es tan difícil, y el coste no es tan prohibitivo. La experiencia ha demostrado al mundo que funciona, es una cuestión de voluntad política”, sumó por su parte Wellington Dias, ministro de Desarrollo Social de Brasil

En otro de los apartados, Lula se refirió a las guerras que actualmente se están desarrollando, tanto en Ucrania como en Medio Oriente. “Me he propuesto no traer la guerra al G20 porque, si no, no discutiríamos otras cosas importantes para los pueblos que no están en guerra, los invisibles del mundo. Queremos enviar un mensaje claro: queremos paz en Gaza, en Líbano, en Ucrania. Queremos acabar con todas las guerras”, sostuvo el líder sudamericano. A modo de cierre, enfatizó: “Que esta cumbre sea recordada por el coraje de actuar”.