México defiende su soberanía

Rodeada de cientos de miles de simpatizantes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confió este domingo en que el diálogo con Donald Trump sepultará la amenaza del mandatario estadounidense de imponer aranceles a las importaciones procedentes de territorio mexicano.

En ese sentido, la mandataria realizó la asamblea informativa sobre la relación económica entre México y Estados Unidos, después de los días de tensión que se vivieron tras la entrada en vigor de un arancel del 25 por ciento a los productos mexicanos importados a aquella nación.

Aunque tras una negociación que tuvieron el pasado jueves, los mandatarios acordaron eximir del arancel a todos los productos que estén dentro del Tratado de libre comercio; pero después llegará el anuncio de aranceles recíprocos de Estados Unidos hacia otros países. Ante la cuenta regresiva, la mandataria federal aseguró que México no estará en ese ámbito, pues en el tratado de libre comercio se establece que “nosotros no tenemos aranceles con ellos ni ellos con nosotros”.

"Le digo al pueblo estadounidense que no tenemos ni tendremos intención alguna de perjudicarlo y que estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos. Especialmente ante la preocupación que tienen por el grave problema de consumo de drogas sintéticas", apuntó Sheinbaum, quien agregó: "Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses. No solo que no queremos que esa droga llegue a los jóvenes de Estados Unidos, sino que no llegue a ningún lugar del mundo ni a los jóvenes mexicanos".

En la principal plaza pública del país, en la que se dieron cita unas 350 mil personas según cifras del gobierno local, la mandataria mexicana dijo que "es indispensable atender el consumo de estupefacientes desde la raíz de la adicción". Citando cifras oficiales estadounidenses, revindicó que gracias a las incautaciones realizadas en México, el ingreso de fentanilo a Estados Unidos por la frontera de 3.100 kilómetros se redujo 50 por ciento entre octubre de 2024 y enero de 2025. También apuntó que así como existe una estrategia para evitar el cruce de drogas hacia Estados Unidos "le hemos planteado al gobierno de los Estados Unidos que debe aplicarse para que dejen de llegar armas de alto poder a nuestro país".