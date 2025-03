Rusia asegura que no permitirá el despliegue de tropas europeas en Ucrania

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró ayer que Moscú no permitirá el despliegue de un contingente europeo en Ucrania en el marco de las negociaciones de paz.

Rusia desestimó la propuesta europea que tiene como objetivo conseguir la paz en Ucrania. Según Moscú, no hay distinción entre fuerzas de la OTAN y los ejércitos de Francia y Reino Unido.

“Eso significará no una híbrida, sino una participación oficial y no disimulada de los países de la OTAN en la guerra contra Rusia. No podemos permitir que eso ocurra”, expresó el jefe de la diplomacia rusa, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Zimbabue, Amon Murwira.

La propuesta surgió de un supuesto consenso entre Keir Starmer, primer ministro británico, Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.