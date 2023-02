Milagro en la tragedia: rescataron a tres niños en medio del temporal de San Pablo

En Brasil calificaron la tormenta que golpea al estado de San Pablo como “una de las peores de la historia del país”, pero en medio de la tragedia los rescatistas fueron testigos del milagro tras lograr salvar a tres niños que habían quedado atrapados tras el alud de una colina.

El alcalde Felipe Augusto aseguró al brindar la noticia en la tarde de ayer que ese ­episodio les dio “fuerzas para seguir con nuestro trabajo”, y aseguró que “donde hay vida, hay esperanza”.

Desde que se desató el temporal, los equipos de rescate trabajan a lo largo de las 24 horas del día, ya que la caída récord de lluvia desató un drama que ya se cobró la vida de más de 40 personas, exactamente 44 al cierre de esta edición. Esos trabajos los llevan adelante unas 600 personas, que se dividen en turnos. Hasta la tarde del martes, Defensa Civil registró la muerte de 43 personas en San Sebastián y una en Ubatuba.

“Es un operativo coordinado en las tres esferas del poder, con responsabilidad y ­agilidad, y muchas ganas de hacerlo funcionar. No hay nadie que no apoye”, dijo el alcalde. En tanto, el pronóstico del tiempo no da buenos augurios, ya que se prevé la caída de 200 milímetros de lluvia en los próximos tres días.

Vale marcar que en menos de un día cayeron 600 milímetros, lo que hizo que las ciudades sucumbieran ante el impacto de la naturaleza. Según informaron las autoridades regionales, por lo delicado de la situación los operativos de búsqueda no tienen un plazo para finalizar.

“La esperanza es lo último que muere, así que tenemos mucha esperanza. Todavía hay gente enterrada”, dijeron desde el municipio donde la tragedia golpeó con fuerza.

Además de las pérdidas humanas, desde San Sebastián informaron que 800 personas perdieron sus viviendas, al tiempo que 1.730 debieron ser desplazadas por inundaciones y peligros de derrumbe.

A ello se suma que varios caminos quedaron bloqueados, algunos de ellos trayectos claves como partes de la ruta entre Río de Janeiro y Santos, que hasta ayer por la tarde no estaban habilitados, como tampoco el trayecto de Bortiga a San Pablo.

En las zonas de Ubatuba, San Sebastián, Ilhabela, Caraguatatuba y Bertioga, el gobernador Tarcísio de Freitas decretó “estado de calamidad” por el resultado del impacto de las tormentas.

“Con el esfuerzo de los gobiernos federal, estatal y municipal, las autoridades trabajan juntas para atender a la población del litoral paulista de forma rápida y eficaz”, dijo ayer el presidente Lula da Silva.

Algunas de las medidas del gobierno nacional incluyeron asistencia en operaciones de búsqueda y rescate, otorgamiento de beneficios, donación de víveres, recuperación de caminos y donaciones de artículos de primera necesidad.

El Ministerio de Hacienda destinó más de 11 millones de reales en bienes incautados al Fondo Social de San Pablo para atender a la población afectada; esto es más de 60 toneladas de mercancías, entre zapatos, ropa, productos de higiene personal, de limpieza, además de artículos de cama, mesa y baño.