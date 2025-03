Mujica: “Mis huesos ya no dan ni para ir a la esquina”

El expresidente de Uruguay, José Mujica, quien se encuentra atravesando la etapa final de un cáncer de esófago, aseguró que sus huesos ya no dan “ni para ir a la esquina”. A través de un mensaje de apoyo al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, Mujica aprovechó la ocasión para hacer referencia a su estado de salud. “Mis viejos huesos ya no dan ni para ir a la esquina. No estoy lejos de irme cualquier día de estos. Pero recuerda que soy militante desde que tenía 14 años y todavía hago lo que puedo. Pero es hermoso poner nuestra vida al servicio de una causa. Nos entiendan o no nos entiendan”, indicó el político de 89 años. “No te canses de luchar por la paz”, fue el mensaje final a Petro, que busca que se apruebe en ese país la reforma laboral.