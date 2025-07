Trump amenaza con nuevos aranceles a Rusia si no se llega a la paz

El mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles “muy severos” a Rusia en un plazo de 50 días si en el lapso de ese tiempo no se llega a un acuerdo con Ucrania para poner fin a la guerra. Asimismo, el republicano expresó lo que llamó “decepción” frente al mandatario ruso, Vladimir Putin, tras las dilataciones y acciones contrarias a sus promesas de acabar la guerra, en momentos en que recrudece sus ataques a gran escala contra el territorio ucraniano.

“Estoy decepcionado con el presidente Putin porque pensé que íbamos a tener un acuerdo hace dos meses, pero no parece que lleguemos ahí, así que basado en eso aplicaremos aranceles secundarios si no tenemos un acuerdo en 50 días, es muy simple, y serán de un 100%, espero que no tengamos que hacerlo”, destacó el magnate estadounidense. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quién visitó Estados Unidos, señaló que ante la amenaza arancelaria Putin debería replantear sus acciones contra el territorio ucraniano: “Si yo fuera Vladimir Putin hoy, y usted estuviera hablando de lo que planea hacer en 50 días, reconsideraría si no debería tomar las negociaciones sobre Ucrania más en serio”.

Los líderes del Congreso ya han estado trabajando en un paquete de sanciones contra Rusia. Sumado a esto, un funcionario de la Casa Blanca, recalcó que la intención de Trump es, además de imponer aranceles del 100% a Rusia, sanciones secundarias a otros países que compren petróleo ruso si no se logra el acuerdo en el plazo dado.

Hasta ahora, Trump se había mostrado reacio a castigar a Rusia, pero tras una reciente llamada telefónica con Putin, declaró que se sintió frustrado al ver que el líder ruso parecía dispuesto a continuar la guerra. “Hablo mucho con él sobre cómo resolver esto. Siempre cuelgo y digo que fue una llamada muy amable, y luego lanza misiles contra Kiev o alguna otra ciudad. Así que no quiero decir que sea un asesino, pero ha sido un tipo duro”, sentenció Trump.