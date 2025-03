Nuevo apagón nacional en Cuba

Cuba batallaba en la jornada de ayer para recuperar su generación de energía tras un apagón generalizado que se produjo la noche del viernes como consecuencia de una avería en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), según informó el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en su cuenta de X.

En la jornada de ayer, millones de personas llevaban más de 12 horas sin luz. Se trata del cuarto apagón masivo del Sistema Energético Nacional en seis meses, en el marco de la dura crisis económica que azota a la nación caribeña.

Durante el apagón, La Habana quedó completamente a oscuras, salvo por los hoteles y negocios privados con generadores, así como hospitales y otros centros estratégicos.

Lázaro Guerra, director de energía eléctrica en el Ministerio de Energía y Minas, informó que ya se están generando 225 megavatios en el país destinados a sostener los servicios vitales como hospitales o cadenas de frío para alimentos.

“Uno vive en un sobresalto, me iba a sentar cuando se fue la luz, ya ni hambre tengo, se me quitó de golpe. Esta situación es insostenible, no hay quien viva así”, lamentó Angélica Caridad Martínez, una residente de Camagüey de 50 años.

La causa principal de la interrupción constante del suministro eléctrico en Cuba radica en la falta de mantenimiento de las centrales termoeléctricas.

“Otro apagón general, es para que a estas alturas esto no pasara, no lo esperaba y me molesta muchísimo y ahora a ver cuándo la ponen”, se quejó Andrés López, de 67 años, en la provincia de Holguín.

Cuba sufrió tres desconexiones de su sistema energético nacional a finales del año año pasado, en octubre, noviembre y diciembre. Este es el primer apagón que se registra en lo que va de 2025.