Una mujer vive una pesadilla: es alérgica al agua

Una mujer vive una verdadera pesadilla en Estados Unidos, ya que tras varios trastornos en su boca y en su piel descubrió que es alérgica al agua. Tras realizarse un estudio médico, los expertos le destacaron que sufre de urticaria acuagénica, que le puede generar grandes daños en su piel.

Al estar contacto con el agua, sufre cortes en su lengua o ronchas en su cuerpo, como también fiebre y dolores de cabeza. Además destacó que sólo se baña dos veces al año para no sufrir demasiado y que debe vivir constantemente, poniéndose perfume y desodorante personal.

"Soy alérgica a mis propias lágrimas, saliva y sudor. Me siento sucia al no poder bañarme como cualquier ser humano, pero traté de adaptarme para no decaer. Hoy puedo decir que mi situación está controlada, pero hay días que la tristeza me invade", destacó Tessa Hansen-Smith de 21 años.

Con repecto a la hidratación, destacó que debe tomar despacio ya que puede sufrir de llagas en su lengua, al igual que el consumo de frutas y verduras. Para poder sobrevivir, debe tomar 9 pastillas de antihistamínicos por día. Cabe destacar que la urticaria acuagénica, es la aparición de ronchas o distintas alteraciones en la piel, cuando la misma entra en contacto con el agua. Este caso se da raras veces.