Agustín Rossi volvió a referirse al avión venezolano-iraní

El nuevo titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) insistió en que ni el vuelo ni los tripulantes de la aeronave tienen irregularidades. También apuntó contra los dirigentes de Juntos por el Cambio y argumentó que “no se va a sumar al circo”.

En declaraciones radiales, Agustín Rossi indicó “que la totalidad de las agencias del Estado actuaron adecuadamente” en el caso del avión venezolano retenido en Ezeiza y manifestó su disgusto con quienes lo “descalificaron” por su hipótesis. “Se va a terminar comprobando lo que dije y por lo que me bardearon a diestra y siniestra. La cantidad de tripulantes tenía que ver con que también había adiestramiento que necesita la tripulación venezolana para poder pilotar ese avión. Esos aviones necesitan comandante para poder pilotar”, dijo Rossi.

En ese sentido, demostró incomodidad por las repercusiones de su hipótesis, aunque se mantuvo firme en su postura. “Me descalificaron en términos personales, pero no importa. Yo dije la verdad, indicando que era una conjetura mía y no me arrepiento. Tenía una cantidad de presunciones que ahora se están comprobando”, explicó el exministro de Defensa e insistió: “Es un vuelo comercial en el que el aumento de la tripulación tiene que ver con el adiestramiento. Eso se va a comprobar con la causa judicial”.