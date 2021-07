Alberto Fernández: "No peleemos más entre nosotros"

El presidente Alberto Fernández llamó este martes "a terminar con la cultura de los desencuentros y a superar las diferencias", aseguró que la pandemia "poco a poco se va desvaneciendo" gracias "al plan de vacunación, que ahora apunta a los jóvenes y luego lo hará con los niños y niñas" y expresó su deseo de que lo que sucedió como consecuencia del coronavirus "no sea en vano" y concluyan "las antinomias" en el país.

"El tiempo de desencuentro se terminó en Argentina. No peleemos más entre nosotros, demos vuelta la página del desencuentro, miren todo lo que tenemos por hacer, miren todo lo que tenemos que hacer por este norte", dijo Fernández, al inaugurar en Chaco obras de pavimentación de un tramo de 40 kilómetros de la Ruta Provincial 7 y anunciar la urbanización del barrio La Rubita y la construcción de un Centro Territorial Integral para Políticas de Género y Diversidad.

El jefe de Estado aseguró que no le gusta "vivir en una Argentina donde la opulencia está en el centro" y reiteró su compromiso de volver a ser una nación federal, porque "en los hechos no lo es", y en la que "todo el país crezca con las mismas posibilidades de desarrollo", tras recordar que fue hijo de un riojano, una provincia que como todo el norte "sufrió el olvido".

Fernández lamentó que "se haya tardado tanto en satisfacer derechos" en el Norte Grande, y sostuvo la necesidad de reparar esas postergaciones cimentadas en décadas, algo que dijo lo "obsesiona" para que "todos puedan construir su futuro en el lugar donde nacen", que puedan "crecer, estudiar y trabajar, tener una universidad y una escuela cerca", y no que alguien "tenga que pensar en irse a una gran ciudad a buscar un futuro porque acá no lo encuentra".

En ese sentido, el mandatario indicó que "acá están ustedes construyendo la Patria, como cualquier argentino en otra latitud", y prometió "ir reparando de a poquito las injusticias" cimentadas en décadas. "Ese derecho que tengo como porteño lo quiero para todos los argentinos", expresó Fernández, y recordó que "la Argentina se centró en su puerto y aquellas regiones más alejadas fueron las más olvidadas, y eso le pasó a Chaco", reseñó.

Apoyado en el video institucional que pasaron en el acto, donde una ciudadana dijo que por primera vez vio pasar un colectivo, el mandatario dijo esperar que ese testimonio sirva para "que se den cuenta el tamaño de desigualdad que tiene la Patria" y puntualizó que "por esta ruta se transportarán ustedes, podrán conectarse y llevar la producción a distintos lugares del país, y eso es lo más importante".

Fernández señaló que las obras para la urbanización del barrio La Rubita "están financiadas con el aporte solidario a las grandes fortunas", y agradeció "a todos los que hicieron ese aporte", porque gracias a ello "es posible mejorar la vida de 3.000 argentinos que viven acá" y "le dan dignidad a la gente". "Me gusta cuidar al otro, me gusta que me cuiden también, porque eso es una sociedad, un lugar donde todos nos cuidamos", indicó Fernández, y destacó algunas de las obras anunciadas en el marco del plan de urbanización del barrio La Rubita, que sostuvo garantizará el "derecho a tener una vivienda digna y a vivir en un barrio digno", como la construcción de un Centro Territorial Integral que servirá "para que las mujeres víctimas de violencia de género tengan un lugar", y la instalación de jardines maternales "para que las madres que trabajen tengan un lugar donde dejar a sus hijos".

El mandatario estuvo acompañado por los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y el gobernador Jorge Capitanich. Fernández inauguró un tramo de 40 kilómetros de la ruta provincial 7, entre Presidencia de la Plaza y Colonias Unidas, en el noreste chaqueño.

Según se informó oficialmente, la obra estuvo paralizada entre junio de 2019 y el mismo mes de 2020, cuando el Gobierno nacional la reactivó, lo que requirió una inversión total de 1.086 millones de pesos y generó unos 80 puestos de trabajo. En la capital provincial, en tanto, el Presidente dio inicio a la urbanización del barrio La Rubita, que se lleva adelante con financiamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), constituido parcialmente con lo recaudado por el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) y por el aporte extraordinario a las grandes fortunas. El proyecto cuenta con una inversión de 2.300 millones de pesos y busca, en una primera etapa, brindar soluciones habitacionales que permitan la reubicación de familias con riesgo hídrico, realizar la apertura de calles y conformar las manzanas definitivas del barrio con los servicios de agua potable y cloacas.

Fernández también anunció la puesta en marcha de un plan conjunto entre los ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidad y de Obras Públicas para construir centros territoriales integrales de políticas de género y diversidad en todo el país. En una primera etapa, se prevé la construcción de 15 centros para promover una atención integral por parte de equipos interdisciplinarios (psicología, trabajo social, abogacía) en articulación con organizaciones comunitarias. El plan contará con una inversión de 21 millones de dólares y tiene el apoyo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.