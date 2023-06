Alberto Fernández remarcó la importancia de “volver a poner en valor la industria”

Ayer, en la ciudad bonaerense de Azul, el presidente Alberto Fernández encabezó la reapertura de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos (Fanazul), que había sido cerrada en 2017. Allí, el mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; el ministro de Defensa, Jorge Taiana; el titular de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE), Iván Durigón; y la jefa de Producción de Fanazul, Eugenia Giuliudori.

Al tomar la palabra, Fernández manifestó: “Hoy veo sellado un objetivo que nos fijamos el primer día de Gobierno y que estamos efectivamente cumpliendo”.

Al mismo tiempo, sostuvo que Fanazul “fue una empresa muy importante que el Gobierno que me precedió entendió que no hacía falta que existiera”, y remarcó que “fue parte de una política generalizada que cerró muchas industrias, convencidos de que la Argentina no es un país llamado a industrializarse, sino que, decían entonces, podía ser el supermercado del mundo”.

En contraste, señaló que “una de las primeras cosas que me plantearon Rossi (ex ministro de Defensa) y Taiana fue la importancia estratégica que significaba volver a ser capaces de producir explosivos, en una lógica de política de defensa nacional”.

“Estamos empezando a volver a poner en valor la industria de la defesa y a nuestras Fuerzas Armadas”, subrayó el Presidente, y al mismo tiempo expresó su “orgullo por contar con Fuerzas respetuosas de la institucionalidad y absolutamente comprometidas con la sociedad argentina”.

Por su parte, al tomar la palabra, el ministro Taiana resaltó la importancia de “tener una infraestructura productiva que permita desarrollar el valor agregado a la producción natural, la ciencia y la tecnología”, y en ese sentido aseguró que “la recuperación de las capacidades de Fabricaciones Militares es fundamental tanto para la defensa del país como para la promoción y estímulo a la pequeña y mediana empresa”.

En tanto, el titular de Fabricaciones Militares indicó que “hoy tenemos inversiones genuinas”, y añadió: “Podemos mostrar los números y demostrar que esta fábrica es viable y que fue cerrada con saña. Querían borrar de la imagen colectiva la idea de que esto era una fábrica productiva que generaba divisas y que era muy importante para la industria nacional”.