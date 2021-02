Alberto: "Lo que hizo Ginés es imperdonable"

Sin tapujos, Alberto Fernández habló del desplazamiento del cargo de Ginés González, luego del escándalo de las vacunas vip, que salió a la luz en varias entrevistas con periodistas y funcionarios que dijeron que habían sido "invitados" por el exministro para vacunarse.

“Le exigí la renuncia con dolor. Ginés era un gran ministro. Y además, lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable. La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias”, afirmó.

Según Fernández se enteró por los medios de comunicación y que no lo pensó ni un segundo a la hora de tomar la decisión por la cual González tuvo que dejar su cargo: "Como presidente no puedo consentir que se concedan esos privilegios", sentenció.

La entrevista de Horacio Verbitsky en El Destape fue una bomba que explotó muy fuerte en Casa Rosada, e hizo que al Presidente no lo quede más remedio que tomar cartas en el asunto.

Durante el acto donde se presentaba el Consejo Económico Social, el mandatario afrontaba una de sus horas más difíciles debido a la preocupación que esto conllevaba para la legitimidad de su gobierno, y sobre todo, en el área de salud, que fue tan cuestionada en los últimos meses.

“Yo no tolero cosas así. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer cola, me negaba", finalizó.