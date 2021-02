Horacio Verbitsky se quedó sin trabajo y sin apoyo

Un verdadero escándalo sacude al país, tras el pedido de renuncia de Alberto Fernández al ministro de salud de la Nación, Ginés González García por habilitar la vacunación vip. Fue el periodista Horacio Verbitsky quien destapó la olla, ya que destacó que gracias a él pudo recibir la Sputnik V y destacó que otras personalidades estaban vacunándose. "Ayer me vacuné, luego de llamar a mi amigo Ginés", había señalado.

No sólo el Ginés se quedó sin trbajo, sino también el propio Verbitsky, ya que fue echado del programa El Destape. Así lo confirmó el director del medio, Roberto Navarro en su cuenta de Twitter: "Es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP. Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó. Aquí no hay inocentes. Y alguna opereta atrás seguro habrá. Le hice saber a Verbitsky que ya no seguirá con sus columnas en El Destape Radio".

CELS sacó un comunicado

El Centro de Estudios Legales y Sociales, quien tiene como presidente a Vertbisky, emitió un escrito y repudió lo sucedido con el escándalo de la vacunación vip: "Nada de lo ocurrido representa el trabajo y el pensamiento de quienes integramos y hacemos a la organización en su día a día", destacaron.

El comunicado completo

Un mensaje del equipo de trabajadorxs del CELS: Recibimos la noticia de que el presidente de nuestra organización fue vacunado por fuera del sistema establecido, a través de una cadena de favores y a título personal, mientras estábamos intentando, como todo el mundo conseguir un turno para las personas mayores de nuestras familias.

Como organización comprometida con los derechos humanos y con las urgencias de la situación social actual, consideramos que las únicas salidas a la pandemia son la responsabilidad colectiva y el compromiso con las etapas del sistema de vacunación a nivel federal. Por esto, hemos sostenido en diferentes espacios y ante el Estado la necesidad de que el proceso de vacunación responda a criterios de inclusión social que atiendan en forma prioritaria a los grupos más vulnerables de nuestra población, de acuerdo a factores sanitarios y no discriminatorios.

El equipo de trabajadorxs del CELS rechaza esta o cualquier otra acción o privilegio que vaya en otro sentido. Nada de lo ocurrido representa el trabajo y el pensamiento de quienes integramos y hacemos a la organización en su día a día.

Caer bajo “fuego amigo”

A Horacio Verbitsky se lo conoce como una persona inteligente, por lo que resulta difícil creer que el periodista hiciera estas declaraciones sin medir las consecuencias.

En la jerga militar el “fuego amigo” es un incidente producido por error, debido generalmente al fallo en la identificación del objetivo. Si las palabras del comunicador se encuadran en esa definición, su inocencia no se condice con su inteligencia.

Pero si las mismas son parte de una movida estudiada, pareciera que la interna del Frente de Todos no mide las consecuencias de a quién se lleva por delante.