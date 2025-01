Cerró otro comercio en la ciudad

En el inicio de un nuevo año, otro local gastronómico de La Plata bajó sus persianas debido al aumento de las tarifas de electricidad, gas y agua y las subas en el alquiler. Se trata de Bandera Blanca Bar, ubicado en la esquina de 15 y 47, que tras tres años en el rubro sus dueños decidieron cerrar sus puertas.

“La crisis fue muy grande. Veníamos notando una baja, no solamente en la asistencia sino en el ticket promedio”, contó una de las socias fundadores al portal 0221.com. Además, explicó que “hubo un montón de situaciones producto de la crisis llevaron a que nosotros no pudiéramos subir el ticket y cobrar lo que teníamos que cobrar porque el comensal no iba a poder pagarlo”.

Esta nueva baja en el rubro gastronómico y cervecero se suma a al menos nueve conocidos locales que se vieron obligados a cerrar durante todo el 2024, siendo los más representativos los casos de Antares y Patagonia.