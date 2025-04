El gobierno bonaerense realizó un acto por Malvinas: “El reclamo de soberanía es inclaudicable”

En el marco del 43º aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó un acto en homenaje a los veteranos y caídos en combate. El evento tuvo lugar en la plaza Islas Malvinas de La Plata, donde Kicillof reafirmó la soberanía argentina sobre el archipiélago y cuestionó la postura del gobierno nacional.

“La reivindicación constitucional e histórica de nuestra soberanía en las Malvinas no es un hecho lateral al que se pueda adherir o no: se trata de luchar por la soberanía argentina en todos los campos”, aseguró el mandatario bonaerense. En esa línea, señaló que “quien no protesta ante los ejercicios militares en las islas y el saqueo de nuestros recursos, no lo hace por una cuestión aislada, sino porque ha abandonado un proyecto nacional con soberanía productiva, industrial, científica y geopolítica”.

Kicillof también aludió al presidente Javier Milei, criticándolo por su falta de posicionamiento firme en la Cuestión Malvinas y su admiración por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. “Nos duele saber que quien preside nuestro país considera una ídola, una genia, a quien diera la orden ilegal de hundir el General Belgrano y asesinar a nuestros compatriotas”, expresó el gobernador. “Llamo al presidente a reflexionar y a rendir homenaje a los caídos y a los veteranos de Malvinas: ellos son nuestros héroes, no Margaret Thatcher”.

El acto contó con la presencia del intendente de La Plata, Julio Alak; el presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim), Rodolfo Carrizo; y diversos funcionarios provinciales y municipales. Durante la jornada, se entregaron distinciones a referentes locales por su compromiso con la causa Malvinas y se inauguraron muestras en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas.

Desde sus redes sociales, Kicillof reafirmó que "el reclamo por Malvinas para nosotros es inclaudicable: fueron, son y serán argentinas". Además, destacó que "hay que ejercer la soberanía en cada decisión" para defender el interés nacional y honrar la memoria de los combatientes.

Para finalizar, Kicillof llamó a mantener vivo el reclamo por la soberanía y aseguró que “reivindicar nuestra soberanía en las Malvinas es una condición necesaria para llevar adelante un proyecto de país más justo, libre y soberano”.