Alumnos del Normal 1 de Buenos Aires se unieron al reclamo estudiantil y pidieron por una mayor seguridad

En las últimas horas, un nuevo robo sacudió la tranquilidad del Colegio Normal 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trató del cuarto hecho delictivo que sufrió la institución en los últimos diez días.

A raíz de esta problemática, un grupo de alumnos decidió realizar una protesta en las escalinatas del establecimiento y reclamar por una mayor seguridad y, al igual que otros estudiantes de CABA, reclamar por mejoras en el sistema educativo.

Lucía, presidenta del Centro de Estudiantes, expresó: "No es solo la lucha del reclamo estudiantil, con la serie de tomas y pernoctes, sino también nuestro reclamo particular por una serie de robos en solo diez días".

"Es inadmisible, se robaron tablets, computadoras, material de plástica y dinero de la cantina. La policía está para ir a la puerta de las casas de los chicos que están en la toma, pero después acá nos roban todos los días y no hay nadie", aseguró.

"No tenemos seguridad en ningún momento, no nos dan respuestas y no se trata de hechos aislados", agregó. Acerca del reclamo común de los estudiantes porteños por las viandas, la infraestructura y las pasantías, destacó que tampoco hay respuestas a pesar del reiterado pedido de reuniones por parte del alumnado.