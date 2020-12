Amalia Granata trató de "mugre" a una senadora por no votar como ella quería

En el debate que se dio previo a la votación, senadores y senadoras dieron sus puntos de vista sobre el aborto. Muchos hablaron de sus posturas religiosas, y sobre eso habló Gladys González.

La senadora de Juntos por el Cambio tuvo uno de los discursos más fuertes y conmovedores de la noche. Explicó que es católica y por eso nunca había estado a favor del aborto, pero en el 2018, estando embarazada, votó a favor de la ley, que finalmente no salió.

En aquel momento y según sus mismas palabras, algunas personas "rezaban para que me vaya al infierno". Posterior y lastimosamente, Gladys perdió su embarazo. "El 10 de agosto de 2018, dos días después de aquella votación, perdí mi embarazo y por un instante pensé que Dios me había castigado por haber votado a favor de la legalización del aborto", explicó.

Pero dijo: "Entendí fundamentalmente que el Dios en el que creo, no es un Dios que castiga, es un Dios que ama, que es amor, compasión, esperanza. ¿Ustedes realmente creen que es cristiano condenar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo? Yo no lo creo y no quiero hacerlo, no quiero criminalizar a las mujeres que siempre, siempre, están desesperadas, llenas de dudas y de tristeza cada vez que hay una mujer que decide interrumpir un embarazo”.

Además, llamó a la iglesia a hacer un mea culpa. "A pesar de nuestra fe, nuestra oración y nuestra doctrina hemos fallado porque hemos llegado tarde a entender la importancia de la educación sexual, del acceso al uso de los anticonceptivos. No logramos salvar la vida de ninguna mujer ni ninguna vida. Seamos sinceros, parte de nuestra Iglesia católica se opone a la educación sexual y al uso de los anticonceptivos. A los que se oponen todavía les gana la mirada del castigo y la culpa, en vez del amor y la compasión. El castigo y la culpa solo traen más dolor y más muerte".

Pero parece que aquel relato no le cayó nada bien a la diputada provincial y mediática, que salió al ataque. "Esta mujer es una traidora a sus votantes deberían expulsarla por estafadora al electorado. Mugre", escribió en su cuenta de Twitter, destilando su odio con la situación.