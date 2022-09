Anibal Fernández confirmó que había puesto a disposición su renuncia

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que tras el atentado contra la Cristina Kirchner le ofreció su renuncia al presidente Alberto Fernández. Sin embargo, el mandatario rechazó el pedido. “Lo primero que le dije al Presidente es que yo estaba dispuesto, cuando él lo decidiera, a correrme” del cargo, reveló el funcionario nacional.

Fernández le ofreció su renuncia al jefe de Estado “desde el primer momento” en que se comunicó con él tras el atentado “porque esas cosas se deben hacer así”, dijo durante un contacto con la prensa esta mañana.

Asimismo, Aníbal Fernández defendió el operativo de seguridad en la noche del ataque. Dijo que a pesar de lo ocurrido “los protocolos se han cumplido”, explicó que hay pruebas que demuestran que alrededor de la vicepresidenta había cuatro agentes de la Policía Federal y sostuvo que “la jueza del caso sabrá cómo analizar la tarea, si fue tardía o no”. Destacó que en cuestión de segundos “el agresor fue detenido por la Policía Federal” y que minutos después “se logró descifrar que había un arma”.

“No estoy justificando ni mucho menos. Lo que ha sucedido es un hecho horroroso que estamos tratándolo con mucho cuidado y profesionalismo para no dejar fugar ningún tipo de situaciones”, remarcó y elogió el “muy buen trabajo de fiscalía (Carlos Rívolo) y jueza” María Eugenia Capuchetti.

Además, lamentó las críticas que recibió por parte de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por el accionar de la custodia en el atentado contra la ex mandataria: “Lo de Hebe me duele en el alma porque no sabe lo que pasó y opinó sin saber nada de lo que se ha hecho”, señaló.

Sobre el celular

El ministro aseguró que la fuerza que él tiene a cargo no manipuló el celular del hombre que intentó asesinar a Cristina Kirchner. Según fuentes de la causa, al aparato se le borró parte de la información por un formateo que se le habría hecho posterior al secuestro y durante la custodia.

Luego de quitárselo a Fernando Sabag Montiel, lo que hizo la Policía Federal fue “recogerlo (al teléfono), ponerlo en una bolsa de Faraday y enviarlo al juzgado”, remarcó el funcionario. “El juzgado nos dio un recibo que dice que (el celular) ‘fue recibido con la cadena de custodia intacta’, y hasta ahí llegó nuestra tarea. Después no sé lo que pasó”, indicó.

El teléfono le fue secuestrado al acusado luego de cumplir con “los protocolos de preservación de la escena del crimen”, dijo Fernández y relató: “Al lugar llegaron los efectivos, estaban todos los superintendentes (de la PF), se armó la carpa, se trabajó paso a paso, se desnudó a esta persona, se trabajó con la medicina legal como corresponde y después se envió ese teléfono en una bolsa de Faraday al juzgado”, insistió.