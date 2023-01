Aníbal Fernández destacó el trabajo de la fuerzas de seguridad en la detención de Jones Huala

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, manifestó estar satisfecho por la detención de Federico Jones Huala, líder de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). El Ministro destacó el accionar de las fuerzas de seguridad.

Jones Huala se encontraba prófugo de la Justicia de Chile y ayer fue hallado en el Bolsón, provincia de Río Negro.

"Yo me siento muy satisfecho con el trabajo que hicimos; con seriedad, optimismo y ganas. No tuvimos ningún tipo de complicaciones, no hemos lastimado a nadie y los resultados están a la vista: está detenido", afirmó Fernández esta mañana en declaraciones a Radio 10.

Jones Huala fue detenido ayer en El Bolsón luego de permanecer casi un año prófugo de la Justicia chilena, en un operativo realizado por la policía de la provincia de Río Negro.

Tras el arresto, el Gobierno de Chile resolvió pedir la extradición inmediata de Jones Huala e Interpol modificó su estado de alerta azul a rojo.

Esta mañana, Aníbal Fernández aseguró que fue un trabajo conjunto con la Policía de Río Negro, que "trabajó muy bien" para cumplimentar con la detención, y al ser consultado sobre las criíticas al operativo dijo que no tiene "ni que contestarlas".

"Hay que escuchar lo que dice la gobernadora de Río Negro (Arabela Carreras). No tengo que hacer esfuerzo en explicarlo. Ayer recibí un mensaje de texto de la ministra de Seguridad (Betiana Minor). No me interesan los halagos, sino el reconocimiento del esfuerzo de haber logrado algo que desde la oposición nunca pudieron resolver", añadió.

Y agregó que cuando la exministra de Seguridad Patricia Bullrich tuvo que "trabajar este tema en la Patagonia significó la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel" y que no "sacaron nada en concreto".

"Nosotros lo trabajamos con mucha seriedad y cuidado. Dijimos en todo momento que es lo que iba a suceder, sabíamos que en algún momento (Jones Huala) iba a estar en Argentina", apuntó.