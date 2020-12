Baja de la edad de imputabilidad: “Ese tipo de políticas no han dado el resultado esperado”

Luego que un hombre de nacionalidad armenia fuera asesinado de un balazo en el cuello por un adolescente de 15 años en un intento de robo en el barrio de Retiro, la idea de la baja de la edad de imputabilidad comenzó a sobrevolar la agenda política, y no son pocos los que creen que debería comenzar una discusión en este sentido.

Consultada por la periodista de la Red 92, la vicejefa de Gabinete de Ministros de la Nación, Cecilia Todesca, se expresó sobre este tema y aseguró que “es dramático lo que pasó el fin de semana. Es una cosa espantosa si cualquiera se pone en los zapatos de este pobre hombre. La verdad es que es inexplicable que para un asalto por una bicicleta tengamos que lamentar la pérdida de la vida de una persona. A mí no me parece que esa sea la solución, no por lo que yo diga. Los expertos en seguridad dicen que ese tipo de políticas no han dado el resultado esperado ni en la Argentina, ni en el mundo. Con esto no quiero evadir el debate, yo no soy especialista en seguridad, de hecho no sé nada de seguridad y lo que digo es: tratemos de calmarnos, tratemos de encontrar las soluciones para problemas tan difíciles como estos”.

Por su parte, el exdiputado y titular del partido Unidad Socialista para la Victoria, Jorge Rivas, quien en 2007 quedó cuadripléjico tras un intento de robo, afirmó: “Es patético el modo en que la derecha utiliza el espantoso homicidio de Retiro para volver a la carga con su recurrente obsesión de bajar la edad de imputabilidad penal. Y es doloroso ver cómo funcionarios de nuestro gobierno se suben alegremente a ese reclamo reaccionario”.