Cafiero: "En Ciudad se dieron cuenta de que no pueden tener 2.600 contagios diarios"

En horas de la mañana, Santiago Cafiero remarcó las diferencias que existen entre el gobierno nacional y el de Ciudad, ya que cuestionó la política adoptada por Horacio Rodríguez Larreta en el marco de la lucha contra la segunda ola de COVID-19.

"Se dieron cuenta de que no pueden teneer 2.600 contagios diarios", aseguró Cafiero.

A su vez, se refirió dijo que "lamentablemente, no habían visto la gravedad de la situación que está ocurriendo en las terapias intensivas de la Ciudad de Buenos Aires. Quizás no tenían real dimensión de la aceleración de la curva. Me parece que ahora están tomando consciencia de que la Ciudad de Buenos Aires no puede tener un promedio de 2.600 casos por día".

Larreta se reunió con su Gabinete para dar un anuncio y así delinear cómo seguirá su política en el territorio porteño, aunque está claro que no quiere suspender las clases presenciales, sobre todo las de los más pequeños.