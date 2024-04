Caputo respondió a la amenaza de paro de la CGT

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció durante una entrevista que no homologarán la paritaria a Camioneros tras considerar que el incremento pactado no tenía relación con los índices de inflación registrados y al afirmar que podría generarse un desequilibrio general en la economía. “¿Por qué vas a homologar algo que no tiene ningún sentido?”, cuestionó el ministro.

No obstante, Caputo remarcó que la decisión final la tendrá la cartera de Trabajo, y esgrimió: “Esto tiene que tener una lógica. Si vos me decís un punto o dos por arriba de lo que se espera de inflación, bárbaro. Ahora, si me decís 15 puntos, esto no tiene ningún sentido”.

Desde la Secretaría de Trabajo expusieron que la demora en la homologación de la paritaria fue causada por una interna en la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) tras la impugnación de la medida al considerar que se incorporó “de manera inconsulta” el pago de adicionales y de un aporte extraordinario para la obra social. Por otra parte, si el convenio se homologa por Trabajo en los treinta días posteriores a su firma, quedará “tácitamente ­homologado”.

Cabe recordar que el Sindicato de Choferes de Camiones se había mostrado en disconformidad con el tope del 15% dispuesto por el Ministerio de Economía. Mientras que, a finales de marzo, el gremio acordó con sectores empresariales un aumento salarial del 45%, el cual se pagaría en dos tramos, 25% en marzo y el 20% restante en abril.