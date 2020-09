Carlos Bianco aseguró que los gimnasios no están habilitados en La Plata

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollán, brindaron hoy la habitual conferencia de prensa para informar detalles sobre la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires por la pandemia de coronavirus.

Al día de la fecha, los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 368.280 tras confirmarse 3.645 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Se registraron 2.099 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 299.299 personas ya se recuperaron y recibieron el alta.

En el territorio bonaerense fallecieron 7.698 personas desde la llegada de la pandemia al país. Del total de contagiados, el 50,9% son hombres, 48,7% mujeres, y hay 0,4% sin datos.

Sobre la totalidad de los casos, el 70,6% corresponde a contagios comunitarios, mientras que 13,2% fue por contacto estrecho con casos confirmados; 9,7% está en investigación la causa; el 5,6% son trabajadores de salud y el 0,9% casos importados, indicaron.

El porcentaje de camas de terapia intensiva de adultos ocupado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es del 65,9%, según se precisó.

En cuanto a las fases en los distintos distritos bonaerenses, un total de 20 municipios del interior de la provincia de Buenos Aires transitan la fase 5 del aislamiento social, con la mayoría de sus actividades habilitadas, mientras que otros 72 permanecen en la etapa 4 y los restantes 43 siguen en la fase 3 por registrarse allí la mayor cantidad de casos de coronavirus.

El jefe de Gabinete bonaerense, tal como ya se había anunciado, destacó que a partir de hoy quedan habilitadas en los municipios de fase 3 las obras privadas de vivienda unifamiliar y para mitigación de riesgos, la producción o grabación de contenido en medios digitales, las visitas a cementerios y los servicios de musicoterapia.

Al ser consultado sobre la actividad de los gimnasios en La Plata, Bianco negó que estén habilitados en los municipios que se encuentran en fase 3. “La semana pasada me comuniqué con Garro a partir de una publicación de un gimnasio que decía que iba a abrir y me dijo que no era una definición oficial”, sostuvo el funcionario, quien agregó que “los clausuraría” en caso de ser necesario.

Además, el jefe de Gabinete hizo mención al operativo que efectivos del Ministerio de Seguridad bonaerense llevaron adelante ayer en la Diagonal 74 ante el descontrol en los bares: “Los oficiales están cumpliendo su tarea, no solo en La Plata sino en otras ciudades donde hay desmadres, siempre en el marco del cumplimiento de la ley”.

En ese sentido, destacó que “si entramos en un sistema anárquico, puede ser algo muy peligroso para el crecimiento de los contagios y el aumento en la mortalidad” y remarcó que “se trabajará junto a cada intendente para que haya un efectivo cumplimiento” de las normas.