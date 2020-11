Carlos Bianco tildó de mentiroso al intendente de Pergamino, Javier Martínez

Desde diciembre del año pasado no recibimos los fondos de la Provincia” declaró Javier Martínez, intendente de Pergamino, a un medio local, para rematar diciendo: “Se ve en el Presupuesto que la consideración para Pergamino casi ha sido nula. Desde diciembre del año pasado no recibimos los fondos y la relación está un poco compleja”.

Semejante afrenta no iba a pasar de largo, y en el Día de la Militancia fue Carlos Bianco el representante del gobierno de la Provincia que decidió demostrar su lealtad a esta administración y recogió el guante para indicar: “No porque tenga algún tipo de animadversión especial contra algún intendente en particular, lo digo solo como un ejemplo de algo que varias veces ya he mencionado ante la pregunta de varios periodistas y que tiene que ver con la posición bastante injusta y que muchas veces falta a la verdad de algunos intendentes de la oposición cuando declaran ante micrófonos y que realmente después es muy distinto cuando uno revisa la realidad”.

Bianco apuntó al jefe comunal al indicar que “solamente hacer referencia a algunas declaraciones del intendente de Pergamino, Javier Martínez, que ha dicho que desde diciembre del año pasado no recibimos los fondos de la Provincia y la relación está un poco compleja. La verdad es que no sé a qué se refiere, nosotros no consideramos que la relación esté un poco compleja con Pergamino, creo que venimos trabajando de manera muy madura y muy razonable, no entiendo bien a lo que se refiere porque si se trata de asistencia de distinto tipo que le ha dado la Provincia al distrito de Pergamino, no sé de dónde saca que no ha llegado asistencia de la Provincia y que no han llegado los fondos de la Provincia desde diciembre”.

Bianco puntualizó envíos de la Provincia por casi 800 millones de pesos y aclaró que “se están haciendo muchas obras con muchos pagos que se han realizado en el distrito de Pergamino desde diciembre de 2019, quiero decir, son obras que habían quedado paralizadas por falta de pago por parte del gobierno anterior, y que nosotros las retomamos. Son obras grandes, obras estructurales que hemos puesto nuevamente en marcha y que estamos a partir de diciembre realizando los pagos correspondientes a las empresas que han ganado las licitaciones”.

De esta forma, Bianco apuntó a todos los intendentes “rebeldes” que buscan taladrar la imagen del gobierno provincial y señaló que “digo esto como ejemplo, porque salió la noticia ayer y no quería dejar de aclararlo una vez más. Espero que lo reconozca el intendente de Pergamino y que, eventualmente, lo agradezca también, no solo que falte a la verdad diciendo que no recibió fondos de la Provincia”.