Carrió contra Milei: “Estamos frente al mayor ataque a la clase media de la historia”

Elisa Carrió reapareció para cuestionar fuertemente la política económica del Gobierno de Javier Milei. “Estamos frente al mayor ataque a la clase media de la historia”, afirmó.

“Hay un ataque furibundo que tiene por objetivo la desaparición de la clase media. (Milei) es buen actor y entretiene bien a la gente. Es un gran actor, habla de la SUBE, o se pelea con alguien, pero en el fondo está lo que sucede con la clase media. Están las facturas de luz, de gas; ves cierres de negocios y el que se cae no comienza de nuevo. No hay un punto en V, hay una U muy larga y no hay un programa de estabilización con crecimiento. No hay modelo para las pymes: es un pymecidio, porque suben todos los costos, los sueldos, pero tenés una recesión brutal”, afirmó la exdiputada y quien fue una de las fundadoras de la alianza Juntos por el Cambio.

Y añadió en tono crítico: “Caputo dice: Ahora me enfrento con las prepagas. Señores, enfréntense con los laboratorios, que crecieron 3.200% y pico de inflación en los últimos años. ¿Por qué no discuten también con los laboratorios? Las prepagas se cartelizaron y ­nosotros lo denunciamos con Hernán Reyes. La verdad es que los medicamentos son imposibles (de comprar)”.