Castro: “Es muy positivo que sean mejoras sobre el básico”

Julio Castro es el titular de la Regional CGT José Ignacio Rucci, de La Plata, y representa a unos 2.700 trabajadores sanitarios que cumplen funciones en la Autoridad del Agua y la empresa estatal Aguas Bonaerenses (ABSA). En diálogo con diario Hoy, el sindicalista se mostró satisfecho por la mejora en la propuesta oficial y destacó como positivo que en esta ocasión los aumentos ofrecidos son todos porcentuales sobre el básico, en lugar de sumas fijas, como las dispuestas en ocasiones anteriones.



Además, subrayó que con el incremento propuesto los estatales lograrán casi la misma mejora que obtuvieron los maestros en su paritaria. “Queríamos acercarnos a lo que habían recibido los docentes”, confesó Castro, “y lo logramos”.



“Lo que valoramos mucho de esta propuesta es que se ha roto el esquema que se venía dando en el que se introducían sumas fijas al salario”, explicó el sindicalista a este multimedio. “Ahora todos los aumentos se dan en porcentajes sobre el básico. Eso es muy importante porque las sumas fijas achatan la pirámide salarial, no entran en el cálculo de la jubilación y además, si hay inflación, se desvalorizan a lo largo del año”.



Justamente en relación a la inflación, la propuesta oficial no incluye una “cláusula gatillo” que permita reabrir la discusión paritaria si los precios aumentan demasiado. Luego de aceptado este acuerdo, las negociaciones se reabrirían en noviembre.



“Nosotros sacamos la cuenta de que si la inflación se mantiene en estos niveles, llegaríamos a septiembre con el 30%, es decir que le estaríamos ganando por un poco”, explicó Castro. “El año pasado con la paritaria quedamos más o menos en el mismo nivel que la inflación. En 2019 sí perdimos entre un 10 y un 15% porque después de perder las PASO, el gobierno de ese momento no convocó a la última reunión paritaria”.



Julio Castro dijo que entiende “las circunstancias que atraviesan no solo nuestro país, sino el mundo, con la pandemia” y que por eso valora tanto el esfuerzo del gobierno provincial, que se propuso lograr que este año los salarios aumenten más que los precios, sino también el de los trabajadores de sectores que “han seguido trabajando durante esta crisis, como los sanitarios o los de la salud”.