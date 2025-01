Cavallo criticó el programa económico de Gobierno de Milei

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, criticó el manejo del tipo de cambio en el contexto del actual programa económico, señalando que el Peso es una moneda que está “apreciada de manera exagerada” en aproximadamente un 20%. Esta situación, según el economista, recuerda los escenarios vividos en los años finales de la convertibilidad, marcados por una recesión profunda que derivó en una crisis económica e institucional.

“Existe una apreciación real exagerada del Peso que puede estimarse en alrededor del 20% parecida a la que existió en los tres años finales de la convertibilidad, apreciación real que llevó a una deflación muy costosa porque transformó a la recesión que se había iniciado a fines de 1998 en una verdadera depresión económica”, advirtió Cavallo en un artículo publicado en su blog.

El exfuncionario también desestimó la posición del presidente Javier Milei, quien defiende su modelo al asegurar que, a diferencia de aquel momento, actualmente no hay déficit fiscal. “El argumento de que la recesión iniciada a fines de 1998 y la depresión del período 1999-2001 se debió además a la existencia de fuertes déficits fiscales, no se sustenta en los datos”, señaló Cavallo y agrego: “hasta 1998 el déficit fiscal no existió o fue muy bajo, en todos esos años existió superávit fiscal primario”.

Por último, el economista observó que “los temores del equipo económico sobre la volatilidad cambiaria, los ha convencido de postergar la salida del cepo hasta que concluya la negociación con el FMI y se consigan fondos frescos adicionales”.