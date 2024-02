Cayó un helicóptero en Chile: el ex presidente Sebastián Piñera murió en el accidente

Un accidente aéreo se registró esta tarde en el sector rural de Ilihue, en localidad del Lago Ranco, región de los Ríos. Un helicóptero privado se precipitó en medio del cuerpo de agua, con al menos cuatro ocupantes.

Según los primeros antecedentes, el helicóptero era pilotado por el ex presidente acompañado por otras tres personas, despegó en medio de una jornada de lluvia que afecta a la zona y, tras unos minutos de vuelo, perdió la sustentación y cayó.



De las tres personas, dos de ellas nadaron a la orilla y una tercera fue rescatada en el lago por un bote. Pero el ex presidente no pudo desabrocharse el cinturón de seguridad para salir del helicóptero